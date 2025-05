'Belangrijke Brugse pion zet deur voor vertrek zelf helemaal open en lijkt naar LaLiga te trekken'

Het zou wel eens een hele drukke transferzomer kunnen gaan worden voor Club Brugge. Ook aan de mouw van Ferran Jutgla wordt getrokken en daar lijkt hij zelf ook wel oren naar te hebben. Het einde van een periode bij blauw-zwart?

Ferran Jutgla zit al sinds de zomer van 2022 bij Club Brugge. In drie seizoenen wierp hij zich op tot een sterkhouder in de spits, met topmomenten en hier en daar een dipje.

Toch was hij goed voor 40 doelpunten en 24 assists in 148 wedstrijden over alle competities heen bij blauw-zwart. Hij heeft nog een contract tot juni 2026, maar is er tot op heden niet uitgekomen met de club om daar een verlenging aan te breien.

148 wedstrijden voor Club Brugge

En dus lijkt een zomertransfer nakend. Blauw-zwart betaalde vijf miljoen euro voor hem en zou wel eens minstens hetzelfde kunnen cashen. Girona kwam zich onlangs al melden voor de 26-jarige aanvaller.

🗣️ Ferran Jutglà: “M’agrada la proposta de Míchel”



👀 El futbolista assegura que està preparat per marxar i fer un pas més en la seva carrera pic.twitter.com/JCjLsFtKD3 — Girona Media (@GironaMedia) May 28, 2025

Jutgla zelf ziet een terugkeer naar Spanje ook zeker zitten. Dat liet hij weten na de interland tussen Spanje en Costa Rica. Daarmee lijkt een transfer steeds meer in de pijplijn te zitten.

"Ik hou van het voorstel dat ze me hebben gedaan", gaf hij toe tegen Girona Media. "Een terugkeer naar Spanje zou zeker kunnen als het interessant is op sportief gebied."