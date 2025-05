'Anderlecht, Club Brugge en Antwerp zitten achter dezelfde verdediger: beslissing is genomen'

De jacht op een voetbal? Dat is album 1 van de avonturen van Jommeke. De jacht op een voetballer? Dat is dagelijkse kost in de zomermercato. Verschillende Belgische teams hadden een speler op de radar staan, maar lijken er nu definitief naast te grijpen.

Centrale verdedigers? Die heb je nooit tekort. Bij RSC Anderlecht stopt Jan Vertonghen, bij Royal Antwerp FC nemen we afscheid van Toby Alderweireld en bij Club Brugge zal Joel Ordonez meer dan waarschijnlijk verkocht worden. De drie Belgische topclubs kunnen dus wel wat verdedigende versterking gebruiken. Daarbij kwamen ze allemaal uit bij Nobel Mendy, een 20-jarige Senegalees die vorig jaar van Paris FC naar Real Betis trok. El PSV está a punto de cerrar el fichaje

de Nobel Mendy, del Betis, por 4 millones de euros. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 29, 2025 In Spanje kon hij nog niet helemaal doorbreken, maar toch moet hij bij een eventueel vertrek de nodige miljoenen opbrengen voor Real Betis. Daarbij wilden de de diverse Belgische clubs dus een zaakje doen. Vier miljoen euro Diverse andere clubs uit Spanje wilden hem ook graag aanwerven, maar nu zou het PSV Eindhoven zijn dat aan het langste eind zou gaan trekken. Daar lijken ze met Boscagli en Obispo ook een paar verdedigers kwijt te gaan spelen. Ondertussen zou de deal in een beslissende fase zitten. Een stevige domper voor Antwerp, Club Brugge en Anderlecht. Zij zullen het vizier op andere spelers moeten gaan richten.