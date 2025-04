'Luka Modric krijgt een blanco cheque om naar Midden-Oosten te komen, maar... Kroaat vraagt contract bij deze club'

Hier gaan we weer? Luka Modric weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De Kroaat kan héél véél geld verdienen in het Midden-Oosten, maar zijn voorkeur ligt elders.

Het contract van Luka Modric bij Real Madrid loopt af op het einde van het seizoen. De 39-jarige middenvelder tekende vorige zomer na veel vijven en zessen een nieuw éénjarig contract bij De Koninklijke. Dat wil hij nog een keertje herhalen.

MARCA weet dat Real Madrid en Modric onderhandelen over een verlengde verbintenis. Modric is dan wel geen vaste waarde meer, maar hij draagt op belangrijke momenten wel nog zijn steentje bij.

Waar wil Luka Modric volgend seizoen voetballen?

Al hoeft Modric geen schrik te hebben dat zijn voetbalcarrière zal eindigen. De Kroatische veteraan kan ook deze zomer voor een héél lucratief einde van zijn carrière kiezen.

Al Sadd SC, Al Gharafa SC en Al Ahli Saudi FC zijn meer dan geïnteresseerd in Modric. De Kroaat kan er zelfs een blanco contract - de cijfertjes zijn zelf in te vullen - tekenen. Maar zijn voetbalhart ligt nog steeds in Madrid…