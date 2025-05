Bernd Storck moet op zoek naar vervanging: Twee vertrekkers bij Cercle Brugge

617

Cercle Brugge heeft zich via de barrages in eerste klasse kunnen houden. Na een moeilijke campagne zal het ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League spelen. Toch gaan er de nodige dingen veranderen. Zo nemen alvast twee stafleden afscheid van Groen-Zwart.

Het heeft lang geduurd voor ze definitieve zekerheid hadden, maar Cercle Brugge verzekerde zich via de barrageduels tegen Patro Eisden Maasmechelen (uiteindelijk relatief makkelijk) van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Bernd Storck blijft aan als hoofdcoach, maar er veranderen wel enkele zaken binnen zijn technische staf. Zo neemt de Vereniging afscheid van Bruno Andrade en Noah Pluim. Dat laten ze op hun website weten. Andrade, een Nederlandse Braziliaan, was sinds september 2023 aan de slag in Brugge. Hij kwam toen over van tweedeklasser Lommel, maar verlaat nu het team. Ook video-analist Noah Pluim heeft besloten de deur op Jan Breydel achter zich dicht te trekken. Pluim werkte de voorbije twee seizoenen voor Cercle, maar ook hij kiest nu voor een andere uitdaging. Bij beide heren is de reden van het vertrek dezelfde: ze willen graag een nieuwe uitdaging aangaan die dichter bij huis is. Vermoedelijk zullen ze dus snel weer aan de slag gaan in Nederland. En zo moet Bernd Storck op zoek naar twee nieuwe mensen in zijn technische staf. Gelukkig heeft hij nog ruim de tijd vooraleer de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start gaat. Het is voor Cercle Brugge te hopen dat volgend seizoen net wat vlotter verloopt dan deze campagne.