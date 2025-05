Barcelona gaat voor een wel héél opvallende transfer: gevallen Engelse ster opgepikt

Manchester United lijkt bereid Marcus Rashford te laten vertrekken, mogelijk richting Barcelona voor ongeveer 48 miljoen euro. De Engelse aanvaller werd in januari verhuurd aan Aston Villa, waar hij zich na een moeilijke periode bij United weer in de kijker speelde met vier doelpunten en zes assists

Rashford droomt van een transfer naar de Catalanen en lijkt nu dichter bij een transfer dan ooit. Aston Villa heeft een koopoptie van 40 miljoen pond, maar de beslissing ligt volledig bij Rashford zelf. De 27-jarige spits toont volgens de geruchten grote bereidheid om zijn salaris fors te verlagen, van zijn huidige 325.000 pond per week, om de overstap naar Barcelona mogelijk te maken. Dit maakt de deal voor de Spaanse club financieel aantrekkelijker.

Manchester United heeft Barcelona laten weten dat ze Rashford willen verkopen en niet langer met hem willen doorwerken. De club vraagt een ‘betaalbare’ transfersom van ongeveer 48 miljoen euro (40 miljoen pond). Ze zoeken een definitieve oplossing, waarbij ook een ruildeal mogelijk lijkt om Rashford van de loonlijst te krijgen.

Barcelona wil de speler liefst huren met een optie tot koop. United staat open voor gunstige leenvoorwaarden, omdat de situatie tussen club en speler als ‘zeer serieus probleem’ wordt omschreven. Een tijdelijke oplossing zou daarom een tussenstap kunnen zijn, met uitzicht op een permanente transfer.

Een opmerkelijk aspect in de onderhandelingen is dat Manchester United mogelijk een speler uit Barcelona in ruil wil ontvangen. Volgens Spaanse media zijn er twee namen waar trainer Ruben Amorim van Sporting Portugal zeer gecharmeerd van is. Een daarvan is verdediger Ronald Araújo, die ondanks concurrentie binnen Barcelona wordt gezien als een belangrijke versterking.

Barcelona zou bereid zijn om Araújo, die een marktwaarde van rond de 50 miljoen euro heeft, op te offeren om Rashford ‘gratis’ naar Old Trafford te laten vertrekken. Zowel voorzitter Joan Laporta als sportief directeur Deco schijnen serieus na te denken over deze ruildeal, die Rashford naar Camp Nou zou brengen en United van een lastige situatie zou verlossen.