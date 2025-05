Dender haalt slag thuis en plukt nieuwe assistent weg bij... Club Brugge

Na een seizoen waarin het vriend en vijand verbaasde en de Relegation Playoffs kon vermijden, mag Dender zich opmaken voor een tweede opeenvolgende campagne in de Jupiler Pro League. Met het oog op volgend seizoen hebben ze een nieuwe assistent-trainer gehaald bij Club Brugge.

Vincent Euvrard krijgt bij Dender een nieuwe assistent. Steve Colpaert verlaat Club Brugge en trekt naar de Kadavers. Dat schrijft de club op haar website. Colpaert was sinds vorige zomer aan de slag bij Club, maar verlaat hen dus na amper één seizoen.

Bij Club was Colpaert werkzaam als Talent Coach. De ex-speler van Zulte Waregem zorgde mee voor de doorstroom vanuit de academie en Club NXT naar de eerste ploeg van Blauw-Zwart. Nu kiest hij dus opnieuw voor een job bij een eerste ploeg.

Eerder was Colpaert ook al aan de slag bij Westerlo. Dat was toen onder Rik De Mil, de huidige trainer van Charleroi. Bij Westerlo was hij een half jaar assistent van De Mil, alvorens in het tussenseizoen naar Club Brugge te trekken.

Bij Dender zal hij dus opnieuw bij een eerste elftal aan de slag gaan. Samen met Euvrard moet Colpaert Dender ook tijdens hun tweede seizoen sinds hun terugkeer naar de Jupiler Pro League uit de gevarenzone zien te houden.

Eerst is het ook afwachten hoe de spelerskern er zal uitzien bij Dender. Eerder kon u ook al lezen dat onder meer Gilles Ruyssen vertrekt bij Dender en naar KV Kortrijk komt. Ook onder meer Aurélien Scheidler wordt stevig gelinkt aan andere teams.