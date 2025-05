OFFICIEEL: OH Leuven neemt definitief afscheid van miljoenenaankoop

Oud Heverlee Leuven heeft Jonatan Braut Brunes verkocht. De spits speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis bij het Poolse Raków Częstochowa, dat de aankoopoptie in de overeenkomst heeft gelicht.

Hij werd in de zomer van 2023 met veel bombarie binnen gehaald, maar Jonatan Braut Brunes verlaat in alle stilte Oud-Heverlee Leuven. De Poolse eersteklasser Raków Częstochowa neemt de spits definitief over.

Twee seizoenen geleden legde OHL nog 2,6 miljoen euro op tafel voor de diensten van Braut Brunes, die net elf keer had gescoord in twintig wedstrijden bij het Noorse Strømsgodset IF. Maar in Leuven verliep het veel moeizamer.

Vorig seizoen kon hij maar drie keer scoren in meer dan dertig optredens. En dus werd het neefje van Erling Haaland al na één seizoen uitgeleend, met aankoopoptie.

En bij Raków vond Braut Brunes zijn scorend vermogen weer terug. Met veertien doelpunten in de Poolse eerste klasse viel hij voldoende in de smaak. Raków heeft dan ook beslist om de aankoopoptie te lichten en de Noor definitief in te lijven.

Oud-Heverlee Leuven vangt nog een mooie som van twee miljoen euro voor de spits. Zo lijden ze uiteindelijk slechts een beperkt verlies op de spits die in België nooit zijn stempel kon drukken.