Pro League bereidt zich al voor: competitieformat met 18 gaat nog heel wat miserie geven

De Pro League bereidt zich voor op nog stevige maanden. Tegen half juli moet het nieuwe competitieformat officieel goedgekeurd zijn, maar wat daarna volgt, zal ook niet van de poes zijn. Verschillende clubs willen immers nog naar de rechtbank trekken.

Het is zeker niet allemaal koek en ei in de Pro League. Niet dat er vijandigheden zijn, maar wel grote meningsverschillen. Dat gaat dan vooral over het nieuwe competitieformat dat er nipt door is gekomen na stemming. Dat moet nog bekrachtigd worden door de Hoge Raad van de Pro League.

Sowieso clubs die actie ondernemen

Bij de belangenvereniging bereiden ze zich echter al voor op alle scenario's. Het is zo goed als zeker dat verschillende clubs immers nog actie zullen ondernemen. Dan gaat het vooral over de vier beloftenteams in de Challenger Pro League, die er zouden in gebetonneerd worden.

Het Francs Borains van Georges-Louis Bouchez liet al weten dat het zeker stappen zal ondernemen en ook Union is van plan om zich daarin te moeien. Bij de Pro League gaan ze er evenwel vanuit dat het ergste dat kan gebeuren, is dat er een nieuwe stemming moet gebeuren.

Gent en/of Genk niet meer nodig?

Maar stel u voor dat er beslist wordt dat de beloftenteams garanderen in de Challenger Pro League niet als wettelijk wordt aanzien... Zullen Genk en Gent dan nog voor de hervorming stemmen? Zij waren alvast geen voorstander van de afschaffing van de play-offs, maar werden over de streep getrokken met de belofte dat hun U23-teams een vaste plaats in 1B kregen.

Ook daarop wordt al volop geanticipeerd. Binnen de Pro League zijn ze er intussen van overtuigd dat ze nog steeds een meerderheid vinden als die twee clubs hun kar zouden keren. Achter de schermen is er intussen met veel bestuurders gesproken over de voordelen.

Dat neemt niet weg dat er nog veel (top)clubs denken dat het afschaffen van de play-offs op termijn het Belgisch voetbal niet vooruit helpt. Zij vrezen dat de spanning - en bijbehorende inkomsten - zal wegvallen in vele seizoenen. Maar ook wordt er gewezen naar Nederland, Italië, Portugal... waar het dit seizoen wel enorm spannend was in een 'gewone' competitie.