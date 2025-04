"Het is gek": OHL-middenvelder Ezechiel Banzuzi praat over zijn miljoenentransfer en doet opvallende onthulling

Ezechiel Banzuzi vertrek binnenkort naar RB Leipzig. In Duitsland heeft de middenvelder van OH Leuven grote plannen.

Ezechiel Banzuzi vertrekt deze zomer naar RB Leipzig. De middenvelder van OH Leuven was duidelijk klaar voor een stap hogerop en werd dan ook beloond met een heel mooie transfer.

De Duitse club betaalde 16 miljoen euro voor hem, een recordbedrag voor OHL. "Het is gek. Ik weet nog dat er vorige zomer gepraat werd over vijf, hooguit zes miljoen euro", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Het kan snel gaan hé. Ik voel me trots dat er zo veel geld voor me betaald is. En dat ik op deze manier iets terug kan doen voor de club. Dat maakt me blij."

Hij gaf ook nog wat meer uitleg bij zijn keuze voor RB Leipzig. "Mijn voorkeur ging altijd uit naar de Bundesliga. Dat is een goeie volgende stap. Leipzig heeft ook veel spelers gelanceerd naar absolute topclubs. Ik voel er ook vertrouwen."

"Ze tekenen een goed plan uit voor jonge spelers, ook voor mij", gaat Banzuzi verder, die al een goed idee heeft van wat hij wil bereiken in Duitsland. "Dat ik één van de beste middenvelders in de Bundesliga word."