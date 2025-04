Knotsgek en zelden gezien! OH Leuven en Dender maken er spektakelstuk van: acht goals in wedstrijd die alle kanten op ging

Wat een wedstrijd was dit? Dender begon met een goal in de eerste drie minuten en daarna leek OH Leuven hen door de gehaktmolen te gaan draaien. In de tweede helft veranderde het weer helemaal en Dender knokte zich naar een 3-3 om uiteindelijk op 4-4 te eindigen. Zoveel plotwendingen, zelden gezien.

Dender schoot in Leuven sterk uit de startblokken. Al na drie minuten viel de openingsgoal. Mohamed Berte profiteerde van chaotisch verdedigingswerk bij OH Leuven en trapte via de paal binnen, na voorbereidend werk van Hrncar en een slechte tussenkomst van Ricca. Een droomstart voor de ploeg van Vincent Euvrard, die duidelijk gretiger aan de aftrap stond.

Het begin van de partij was helemaal voor Dender. Hrncar toonde zich bedrijvig op de flank en bracht met enkele voorzetten meteen gevaar. Osifo had zijn handen vol en zag zijn tegenstander al vroeg enkele keren makkelijk voorbijglippen. De bezoekers leken veel alerter en agressiever in de duels dan het makke OHL.

Match draaide helemaal

Pas na tien minuten kon de thuisploeg voor het eerst wat dreiging ontwikkelen.Siebe Schrijvers waagde zijn kans met een schot vanop afstand, maar zijn poging vloog ruim over het doel van Verrips. OHL-coach Coleman had alweer voor een vrij experimenteel elftal gekozen en het ontbrak hen duidelijk aan automatismen.

Euvrard stelde - buiten Pupe - zijn sterkste elf op, want de Oost-Vlamingen willen hun seizoen nog wat meer kleur geven. Na een korte periode van dreiging van Dender, waarin Nsimba nog een grote kans over het doel joeg na zwak wegwerken bij OHL, sloegen de Leuvenaars plots toe. En de match keerde helemaal.

Siebe Schrijvers bracht de bal laag voor doel en Chukwubuikem Ikwuemesi was het snelst op de bal. De spits twijfelde niet en schoot koelbloedig tussen de benen van doelman Verrips: 1-1. De VAR onderzocht nog kort of Ikwuemesi de bal met de arm had meegenomen, maar het doelpunt werd toch goedgekeurd.

En toen werd het al Leuven wat de klok sloeg. Het had 5-1 voor de rust kunnen staan, maar de Vlaams-Brabanders hielden het bescheiden: Balikwisha en Schrijvers maakten er met een paar hele mooie afstandsschoten 3-1 van. Wat een ommekeer!

Dender ineens met hoop

Kort na de rust liet OH Leuven zich nog eens opmerken via Mitrovic, al stond die buitenspel. Aan de overzijde ging het plots snel: Ricca gleed ongelukkig uit en werkte daarna een voorzet recht in de voeten van David Hrncar, die niet twijfelde en de aansluitingstreffer binnen trapte: 3-2. Dender kreeg opnieuw hoop, zeker omdat OHL achterin blijft schutteren.

Vincent Euvrard reageerde meteen met een driedubbele wissel. Onder meer Joedrick Pupe mocht zijn wederoptreden maken, terwijl Scheidler in de spits Nsimba verving. Die laatste was meteen gevaarlijk: de Fransman dook op voor Leysen en leek te gaan scoren, maar de Leuvense doelman redde knap met een ultiem handje.

Uitstel van executie, want de ingevallen Scheidler haalde een finesse boven die je van hem niet verwacht. De spits controleerde een lange bal met de borst en lobde Leysen subtiel: 3-3. Het einde? Nee hoor, Souanga maakte er vijf minuten voor het einde nog 4-3 van op voorzet van Verlinden.

En nog was het niet gedaan, want in de toegevoegde tijd maakte Scheidler er nog 4-4 van nadat een voorzet niet genoeg werd weggewerkt. Wat een match was dit?