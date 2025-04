OH Leuven zwaar gefrustreerd na spektakelstuk: "Boos en teleurgesteld"

OH Leuven en FCV Dender hebben een waanzinnige pot voetbal op de mat gelegd. In een match vol wendingen en doelpunten kwamen beide ploegen uiteindelijk niet verder dan een 4-4-gelijkspel.

Voor OHL alweer het zoveelste gelijkspel van het seizoen, eentje dat extra zuur smaakt na een 3-1-voorsprong bij de rust. Dender opende vroeg de score via Berte, maar OH Leuven herstelde knap met doelpunten van Ikwuemesi en Balikwisha.

De thuisploeg ging met vertrouwen de rust in na een dominant tweede kwartier, waarin het even leek alsof Dender onder de voet zou worden gelopen. De supporters zagen eindelijk nog eens sprankelend aanvalsspel van hun ploeg.

Na de pauze kantelde de wedstrijd opnieuw. Ricca ging zwaar in de fout, wat Hrncar de aansluitingstreffer opleverde. In een dol slotkwartier kwam Dender opnieuw langszij, met als apotheose een late gelijkmaker die als een koude douche kwam voor de Leuvenaars.

"Als je thuis vier keer scoort, moet je die wedstrijd gewoon winnen", reageerde aanvoerder Siebe Schrijvers teleurgesteld. "We geven vier doelpunten weg, dat is onaanvaardbaar. De fans blijven positief, maar zij zijn die gelijke spelen beu. Net als wij."

Coach Chris Coleman kon moeilijk tevreden zijn. "We waren vandaag op ons best én op ons slechtst. De eerste vijftien minuten waren ondermaats, daarna speelden we fantastisch. Maar na rust maakten we exact de verkeerde keuzes. We waren zenuwachtig. Dit voelt aan als een nederlaag. We zijn boos en teleurgesteld" Maar één ding is zeker: het publiek kreeg waar voor zijn geld op een avond vol emoties en doelpunten.