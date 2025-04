Charleroi grijpt de macht in de Europe Play-offs: spelers van De Mil doen iets beduidend beter dan die van KV Mechelen

Charleroi en KV Mechelen gingen met elkaar de strijd aan, met de eerste plaats in de Europe Play-offs als inzet. De Carolo's hebben met een ruime score de puntjes op de i gezet en de leiding veroverd. Niet dat het verschil in spelniveau zo groot was, wel de kwaliteit in beide rechthoeken.

De twee ploegen begonnen aan hun onderling duel met evenveel punten, in de wetenschap dat de winnaar alleen op kop zou komen in de Europe Play-offs. Vanderbiest wilde dit bewerkstelligen door zowel Lauberbach als Raman op te stellen. Die laatste dwong Delavallée tot een parade, maar moest ook snel het terrein verlaten na contact met Sow.

Blessure Benito Raman

KV Mechelen slikte meteen een dubbele opdoffer, want naast de blessure van Raman kwam ook de 1-0 er al vroeg aan. Stulic pakte uit met een heerlijk hakje op de lage voorzet van Pétris en opende zo knap de score. Het was wel verdiend op dat moment, want Charleroi had het balbezit opgeëist en deed er snel een tweede treffer bij. De wankele Mechelse defensie hielp daarbij wel een handje.

Bij Malinwa gingen ze de mist in op een voorzet van Nzita. Guiagon beroerde de bal ook nog even, Heymans had de 2-0 maar voor het binnentrappen. Mechelen rechtte wel de rug en ging eveneens op zoek naar doelpunten. Dat onderstreept dat vooral de efficiëntie het verschil was tussen deze teams: Charleroi was scherper in beide zestienmeters.

De Mechelse aansluitingstreffer bleef dus uit. Delavallée verwerkte een schot van Storm prima en lag ook in de weg om Lauberbach van de 2-1 te houden. Welsh miste onbegrijpelijk, weliswaar vanuit buitenspel. Het deed de Zebra's goed om met die dubbele voorsprong de kleedkamers in te gaan. Daarna ontsnapten ze nog een keer bij een kans voor Lauberbach, maar aan de overzijde dwong Heymans De Wolf tot een knappe save.

Stulic doet het voor Charleroi

Delavallée moest zich ook onderscheiden op een knal van Hammar. Aan de overkant was het wel nog eens prijs. De Wolf bracht redding op de schuiver van Zorgane, Stulic trapte in de herneming zijn tweede binnen (3-0). Het was symbolisch dat nog een kopbal van Lauberbach op voorzet van Schoofs op de paal strandde: dit was niet het avondje van Mechelen. Het verdict is te zwaar, maar de koppositie is van Charleroi.