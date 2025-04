Stevige kanttekeningen bij geruchten over 'Circus Malinwa': KV Mechelen mogelijk al wekenlang akkoord met Tom Caluwé

KV Mechelen heeft Tom Caluwé een paar dagen geleden verwelkomd als technisch directeur. Nochtans leek er een Nederlandse opvolger voor Tim Matthys aan te komen, als we de geruchten moesten geloven.

Op 3 april 2025 konden we vernemen dat KV Mechelen technisch directeur Tim Matthys aan de deur had gezet. Het was een donderslag bij heldere hemel, want Matthys had het niet onverdienstelijk gedaan en is als voormalig speler ook één van de bekerhelden van Malinwa. Eén van de heilige huisjes sneuvelde zo, door toedoen van voorzitter Van Esch.

Sindsdien circuleerden er volop geruchten dat dit zou passen in een aanpak van Van Esch om de samenwerking met zijn andere club, Helmond Sport, op te drijven. De naam van Jurgen Streppel viel ook als spilfiguur. Streppel is de technisch directeur bij Helmond en leek zo op papier ook een logische kandidaat om die functie in Mechelen te vervullen.

Belgische opvolger voor Matthys

Alle berichten hierover dienen met een korreltje zout genomen te worden. Volgens onze bronnen had KVM op het moment van het ontslag van Matthys al een overeenkomst met een Belgische opvolger. De kans is groot dat dit het akkoord met Tom Caluwé betreft. Het mocht toen enkel nog niet bekend zijn omdat er nog niets getekend was. Caluwé was destijds nog werknemer van Willem II.

Een paar weken later is de samenstelling van de spelerskern inderdaad opnieuw in de handen van Tom Caluwé. Hij was hier reeds verantwoordelijk voor bij Mechelen, voor zijn omzwervingen naar Club Brugge en Zulte Waregem. Caluwé out en Matthys in en nu weer Matthys out en Caluwé in: een KV-supporter omschreef op het op sociale media als 'Circus Malinwa', een sentiment dat door meerdere fans gedeeld werd.

Bewuste keuze voor Caluwé

In elk geval lijkt het wel een bewuste beslissing om voor Caluwé te kiezen en geen plotse koerswijziging van Van Esch. Al houdt niets die laatste tegen om alsnog een nauwere samenwerking met Helmond op poten te zetten, al zal dat dan toch door middel van een andere structuur moeten gebeuren.