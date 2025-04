JPL-topclubs in eigen land op zoek naar versterking? Fred Vanderbiest geeft hen stevige tip na zware nederlaag KV Mechelen

Fred Vanderbiest heeft met KV Mechelen een zware nederlaag geïncasseerd. Als er nog topclubs speuren naar talent in de eigen competitie, dan kan hij hen wel een speler aanraden.

Na het 3-0-verlies in Charleroi analyseerde Vanderbiest correct dat de scherpte in beide boxen de doorslag gaf. De interim-trainer van Mechelen zag één speler in het bijzonder uitblinken bij de tegenstander. "Een Charleroi met of zonder Guiagon is een wereld van verschil. Ik wil de andere spelers van Charleroi en die van ons niet tekortdoen, maar hij is de top in België. Als hij fit is, kan hij een wedstrijd beslissen."

Volgens Vanderbiest is het geen toeval dat uitgerekend de Ivoriaan ontbrak toen Mechelen enkele weken geleden in het Zwarte Land won in de competitie. "Dat is het verschil tussen dit Charleroi en dat van toen." Vanderbiest geeft de topclubs die in België versterking zoeken zo een tip: Guiagon zou wel op hun radar mogen staan.

Vanderbiest onder de indruk van Charleroi

De linksbuiten geeft de ploeg van Rik De Mil een enorme impuls, al is Vanderbiest ook onder de indruk van het andere spelersmateriaal van zijn collega. "Charleroi is Klein Pierke niet. Als je ziet wat hier rondloopt of op de bank zit. .. Als jongens als Guiagon en Titraoui beginnen te tikken, dan kan Charleroi het ook de topclubs moeilijk maken."

Het is voor Vanderbiest ook een reden om alsnog moed te putten uit de prestatie van zijn spelers. "Als je tegen dit Charleroi kan brengen wat wij gedaan hebben, en dat ook kan blijven doen bij 2-0 en 3-0, is dat positief. Het is ook niet zo dat we alles naar huis zullen spelen, enkel omdat ik interim-trainer ben. Dan moet je matuurder zijn. Het eerste tegendoelpunt mag je op niveau van profvoetbal niet overkomen."

KV Mechelen creëert meer dan tegen Dender

Dat gaat dan over defensieve kwetsbaarheid, maar ook over de offensieve productie doet Vanderbiest een opvallende vaststelling. "Een 2-2 bij de rust was zeker niet onverdiend geweest. We hebben tegen OHL en Charleroi meer kansen gecreëerd dan tegen Dender, maar tegen die ploeg scoren we vijf keer. We moeten in de volgende thuismatch drie punten halen en dan zien we wel weer verder."