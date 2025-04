Standard vloekt na late domper tegen KVC Westerlo

Op de vierde speeldag van de Play-offs keken Westerlo en Standard elkaar in de ogen. Bij Standard kwamen Bolingoli en Bulat in de ploeg. Timmy Simons wisselde op vier plaatsen en kiest voor Alcocer, Piedfort, Devine en Lapage bij de startende elf.

Standard ontving zaterdagavond Westerlo in Luik. Beide ploegen konden nog niet winnen in de Europe Play-offs. Standard kon zelfs al 23 wedstrijden na elkaar niet winnen in Play-off 2.

Punten zijn broodnodig voor zowel Westerlo als Standard. Wilt één van de twee teams nog Europees voetbal spelen volgend seizoen konden ze maar beter winnen. Dat was niet te zien aan de wedstrijd.

De eerste helft was slaapverwekkend. Beide teams waren onmachtig wat resulteerde in weinig tot geen kansen. Haspolat haalde uit vanop afstand en Jungdal stond pal op de kopbal van Karamoko.

De tweede helft was aangenamer om naar te kijken. Meer kansen en bijgevolg ook meer doelpunten. Op het uur kwam Standard op voorsprong. Fossey gaf voor op Ayensa die de bal in doel verwerkte.

Westerlo moest op zoek naar de gelijkmaker en speelde lang niets meer klaar. Het was wachten tot minuut 87. Alcocer kwam naar binnen en gaf mee met Sydorchuk. De ervaren middenvelder trapte de bal door de benen van Epolo tegen de netten.

Met de gelijkmaker stond meteen de 1-1 eindstand op het bord. Hier schieten beide ploegen weinig mee op. Voor Standard is het het vierde gelijkspel in vijf wedstrijden. De Rouches staan zo op vier punten van leider Charleroi.

Westerlo speelde voor de derde keer op rij gelijk. De Kemphanen staan op vijf punten van de eerste plaats. Door het gelijkspel op Sclessin en de 3-0 winst van Charleroi zijn de Carolo's de winnaars van het weekend.