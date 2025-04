Onrust groeit bij Standard, fans keren spelers de rug toe en Ivan Leko onder druk: "Dat heb ik nooit beloofd"

Standard heeft ook op de vierde speeldag van de Europe Play-offs geen overwinning kunnen boeken. De Rouches raakten zaterdagavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Westerlo en blijven daardoor achter met een teleurstellende drie op twaalf.

Wat begon als een hoopvolle start, eindigt voorlopig in desillusie: de achterstand op leider Charleroi bedraagt intussen al vier punten. Standard had wel controle in de eerste helft en het begin van de tweede, maar wist die dominantie niet om te zetten in een beslissende voorsprong. Na de gelijkmaker van Westerlo bleef het bij een puntendeling, tot ontgoocheling van spelers en fans.

De supporters van Standard lieten na de wedstrijd nadrukkelijk van zich horen. Toen de spelers de harde kern gingen groeten, draaide een deel van het publiek zich letterlijk om. De frustratie zit diep in Luik, waar de resultaten maar niet willen volgen en ook het spelpeil al weken ondermaats is.

Ivan Leko nam het in de nasleep van het duel op voor zijn ploeg. "Ik heb nooit beloofd dat we champagnevoetbal zouden brengen of zeven goals per match zouden maken", klonk het bij DAZN. "We strijden en geven alles, maar soms vallen de resultaten niet mee. Dat is de realiteit van Standard vandaag."

Toch was ook de coach teleurgesteld over het resultaat. "We hadden de eerste 60 à 70 minuten volledige controle over de wedstrijd. Daarom is de ontgoocheling zo groot. We hadden deze match moeten afmaken."

Met vier speeldagen te gaan in de Europe Play-offs wordt het stilaan buigen of barsten voor Standard. Als het nog iets wil maken van dit eindeseizoen, zullen de Luikenaars snel een antwoord moeten vinden op hun vormdip — op én naast het veld.