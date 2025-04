🎥 Frustraties lopen op bij Standard: "Dat wilde ik hen vertellen"

23 wedstrijden. Zolang zit Standard al te wachten op een overwinning in de play-offs. Ook tegen Westerlo lukte het opnieuw niet, want verder dan 1-1 kwamen de Rouches niet. De onrust wordt zo steeds groter.

Standard heeft ook op de vierde speeldag van de Europe Play-offs geen overwinning kunnen boeken. De Rouches hebben nu 3 op 12, want ook tegen Westerlo bleven ze steken op een 1-1 gelijkspel.

"We willen strijd en mentaliteit tonen. Ik beloofde dat we ons zouden redden. Maar zeven panna's of champagnevoetbal? Dat heb ik nooit beloofd. Dit is onze limiet", was Ivan Leko zeer duidelijk bij DAZN.

Veel frustraties

De frustratie bij de supporters was nochtans groot, zoveel was duidelijk. Dennis Eckert Ayensa probeerde de fans nog toe te spreken, maar makkelijk was dat duidelijk niet.

Ayensa keerde vervolgens terug naar de kleedkamer en trapte zijn scheenbeschermer op de grond in een vlaag van woede. "Ik snap dat ze boos en teleurgesteld zijn", aldus de spits.

"Ik wilde met hen praten, maar ik snap de frustratie. Ik wilde hen vertellen dat we een jonge ploeg hebben en dat het dan normaal is dat we dan fouten maken. Dit is zuur, want we speelden een vrij goede wedstrijd voor een groot deel van de match."