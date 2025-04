Westerlo houdt stand in Luik: Timmy Simons tevreden ondanks tegenslagen vlak voor aftrap

Standard en Westerlo moesten gisteren de punten delen na een 1-1 gelijkspel. Hoewel er geen winnaar uit de bus kwam, klonk Westerlo-trainer Timmy Simons na afloop allerminst teleurgesteld.

Simons moest last-minute sleutelen aan zijn elftal. Zo liet aanvaller Griffin Yow vrijdagavond weten dat hij ziek was. Alfie Devine deed dat zelfs nog op zaterdagochtend, vlak voor de aftrap.

Over de eerste helft van zijn ploeg was Simons minder te spreken. Westerlo slaagde er nauwelijks in om kansen af te dwingen en had moeite met het brengen van tempo in het spel.

"We probeerden tempo te maken, maar dwongen weinig of geen kansen af", analyseert de trainer in De Gazet van Antwerpen. Na de pauze kwam Westerlo beter in de wedstrijd. Het tempo ging omhoog en er kwamen meer kansen voor de Kemphanen.

Bijna de drie punten voor Westerlo

In de laatste minuten kwamen de Kemphanen nog dicht bij de overwinning. Vuskovic probeerde het met een halve volley en Smekens raakte zelfs het doelhout. "In de slotfase maakten we aanspraak op een tweede goal. Die tweede goal hadden we nodig gehad om echt mee te doen voorin", aldus Simons.

Toch overheerst bij Simons de tevredenheid na dit gelijkspel. "Toch ben ik niet ontevreden over die zeven op negen tegen Standard. Standard heeft veel clean sheets en het is moeilijk om er kansen tegen af te dwingen. Er zijn dit seizoen slechts vier ploegen in Luik komen winnen", aldus Simons.