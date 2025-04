Ernstige blessure bij ploeggenoot? Dender-speler grijpt meteen zijn kans en denkt aan eigen toekomst

OH Leuven en FCV Dender zorgden zaterdag voor een spektakelstuk in de Europese play-offs. De wedstrijd in Leuven eindigde op 4-4. Voor David Hrncar werd het alvast een bijzondere avond.

De Slowaak kreeg nog eens een basisplaats van Vincent Euvrard. De rechtervleugelverdediger bedankte zijn coach meteen met een doelpunt en een assist. Blessure van Mbamba opent deur voor Hrncar De basisplek van Hrncar kwam ook deels door pech van ploeggenoot Noah Mbamba, die op training geblesseerd uitviel. Daardoor schoof Viltard een rijtje op en kreeg Hrncar opnieuw zijn kans op de rechterflank. Mbamba is vermoedelijk vijf weken buiten strijd en mist de rest van het seizoen. Met nog één jaar contract en een clausule in zijn overeenkomst wil Hrncar zich alvast in de kijker blijven spelen. “Die optie op een extra seizoen is nog niet gelicht", zegt hij in De Gazet van Antwerpen. “Maar ik zie mijn toekomst toch bij FCV Dender." De Slowaakse flankspeler zit dit seizoen al aan drie doelpunten en vier assists. "Tegen KV Mechelen tekende ik ook al voor een assist. De ploeg kan op me rekenen", klinkt het alvast bij de speler van Dender. De Slowaak krijgt dinsdag al een nieuwe kans om te schitteren, want dan komt Charleroi op bezoek. Volgens Hrncar, samen met KV Mechelen, een van de sterkste ploegen in deze play-offs.