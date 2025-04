Chris Coleman verklaart waarom recordtransfer niet speelde bij OHL

Zaterdagavond werd er met acht doelpunten flink gescoord in het King Power At Den Dreef Stadion. Al ontbrak er met Ezechiel Banzuzi wel één grote naam bij de Leuvenaars.

De 20-jarige Nederlander mag in principe nog meespelen voor OH Leuven. Leipzig wil dat hij ritme opdoet richting het EK U21, en ook Banzuzi zelf is gemotiveerd om nog minuten te maken. Toch gaf trainer Chris Coleman hem zaterdag geen speelminuten.

Volgens Coleman is dat geen straf, maar een logische keuze. Door de transferperikelen miste Banzuzi enkele trainingen en is hij volgens de coach niet in topvorm.

"Het is logisch dat hij niet speelt. Je gaat me niet zeggen dat hij met volle focus hier is", vertelt de trainer in De Gazet van Antwerpen.

Speelminuten voor Banzuzi?

De wedstrijd tegen Standard van komende dinsdag biedt echter perspectief voor de Nederlander. Coleman kondigde al aan dat er geroteerd zal worden en dat Banzuzi dan mogelijk zijn kans krijgt.

De transfer van Banzuzi naar RB Leipzig leverde voor OHL een recordbedrag op. De Duitse club betaalde zestien miljoen euro, inclusief bonussen. Of Banzuzi zich op het veld nog kan tonen in de laatste weken van het seizoen, is dus nog even afwachten.