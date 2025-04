Nieuw competitieformat kan nog altijd niet goedgekeurd worden: Waalse vleugel heeft nog vragen, ook juridische stappen nog steeds mogelijk

Het nieuwe competitieformat van de Pro League is al goedgekeurd door Voetbal Vlaanderen, maar de Waalse tegenhanger ACFF houdt voorlopig de boot af. Zij vragen eerst meer duidelijkheid van de Pro League en de Belgische voetbalbond vooraleer hun fiat te geven.

Dinsdagavond zat het ACFF-bestuur samen om een standpunt in te nemen, maar besloot de beslissing uit te stellen. “We hebben bijkomende vragen gesteld aan de Pro League en de KBVB. Zonder antwoorden nemen we geen standpunt in”, zegt voorzitter David Delferière bij Het Nieuwsblad.

De Waalse amateurfederatie heeft vooral bedenkingen bij enkele financiële en sportieve aspecten van het plan. Zo is er onduidelijkheid over de verdeling van de 800.000 euro aan tv-gelden die hun clubs jaarlijks ontvangen.

Daarnaast is er discussie over de quota die het nieuwe format met zich meebrengt. “Wij weigeren quota in onze afdelingen. In het profvoetbal mag dat, maar bij ons willen we dat alle teams onder gelijke voorwaarden spelen”, aldus Delferière.

Het nieuwe format zou vanaf het seizoen 2026-2027 ingaan en keert terug naar een klassieke competitie met 18 profclubs zonder play-offs. Om dat mogelijk te maken, moeten al voor volgend seizoen enkele reglementswijzigingen gebeuren. De deadline daarvoor ligt in juli.

ACFF verwacht tegen eind april de nodige antwoorden en plant begin mei een nieuwe stemming. “Het is fifty-fifty”, geeft Delferière aan over de kans op goedkeuring. Intussen dringt de tijd voor de Pro League om duidelijkheid te krijgen.

Zelfs als het ACFF akkoord gaat, dreigen er nog juridische stappen van clubs die tegen het format zijn. Onder meer Francs-Borains en Lokeren-Temse overwegen een klacht in te dienen tegen de invoering van de hervorming.