Challenger Pro League nadert razendspannende ontknoping: wie wordt kampioen en wie promoveert?

Vrijdag spelen alle clubs in de Challenger Pro League op hetzelfde moment. Bovenaan wordt het nog razendspannend, met drie ploegen die strijden voor de titel en promotie.

De Challenger Pro League staat voor een spannende ontknoping. Nog drie clubs kunnen kampioen spelen, terwijl leider Zulte Waregem thuis RWDM ontvangt voor een rechtstreeks titelduel.

RAAL La Louvière, dat derde staat in het klassement, speelt op verplaatsing bij Lommel SK. Voor hen is de opdracht héél simpel: bij een overwinning in Limburg is La Louvière altijd zeker van de promotie.

De Waalse club kan wel enkel de titel pakken als Zulte Waregem-RWDM op een gelijkspel eindigt. RWDM heeft genoeg aan een gelijkspel om te promoveren.

Maar ook als La Louvière niet wint van Lommel mag RWDM zich sowieso opmaken voor een terugkeer naar de JPL, en voor een titelfeest als het dan zelf een punt pakt.

Zulte Waregem moet het even goed doen tegen RWDM als La Louvière tegen Lommel om te promoveren. Bij een zege is Essevee altijd kampioen, maar hetzelfde geldt voor RWDM.