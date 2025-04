Amateurclub krijgt het deksel op de neus en moet dringend aan volgend seizoen denken: "Als dat het doel is, werk ik daar graag aan mee"

Voor het eerst in jaren zal KSK Heist niet meer uitkomen in de eerste nationale. Na een 2-1 nederlaag op het veld van Knokke is de degradatie een feit. De club kende een moeilijk seizoen, waarin het van in het begin al misliep.

Heel wat basisspelers vertrokken afgelopen zomer, zoals Redouan Benamou en Brent Peers. Daardoor begon Heist het seizoen met een verzwakte kern.

Bestuurslid Roel Grant wijst in Het Nieuwsblad dan ook op het blessureleed dat de club trof. “De kern was niet per se te smal, maar we misten meteen heel wat jongens die een heel seizoen out waren. Kijk maar naar Maxim Nys of Jasper Sols. Daarbovenop speelde de groep ook ruim onder haar waarde dit seizoen.”

Ook de voorbereiding verliep stroef. Onder de vorige trainer Maxime Annys was de ploeg onvoldoende fit en werden zelfs enkele oefenmatchen geannuleerd wegens een tekort aan spelers.

Sterke terugronde, maar net te laat

Tegen Nieuwjaar had de ploeg amper zeven punten verzameld. Coach Yves Van Borm, die Annys had opgevolgd, wist toen al dat het moeilijk zou worden. Toch volgde er een sterke terugronde, maar het was te laat om het tij nog te keren.

Door de degradatie verlaten opnieuw meerdere spelers de club. Onder hen: Maxim Nys (Lyra-Lierse), Yannis Augustijnen (Hoogstraten VV), Mathieu Troonbeeckx (Dessel) en Kobe Lemmens (Thes Sport). Of topschutter Jef Colman blijft, is nog onduidelijk.

Toch is het bestuur al bezig met de toekomst. Volgens berichten op sociale media worden er nieuwe transfers voorbereid. Zo zou Nikola Pejčić van Berchem Sport al onderweg zijn naar Heist. De club wil snel terug naar eerste nationale. "Als dat het doel is, werk ik daar graag aan mee", besluit coach Van Borm.