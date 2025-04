Straks twee Belgische clubs rechtstreeks naar de League Phase van de Champions League? Als Club Brugge tweede eindigt in de JPL kan het

Er zouden volgend seizoen twee Belgische clubs in de Champions League kunnen spelen. Er is een scenario waarbij Club Brugge, dankzij de goede Europese campagnes, als vicekampioen meteen een ticket heeft voor de League Phase.

Het is belangrijk om te weten dat de winnaar van de Europa League direct gekwalificeerd is voor de Champions League. Maar als dit team al een ticket heeft verdiend voor de CL in de eigen competitie, wordt een plek herverdeeld naar het team dat het hoogst gerangschikt is in de UEFA-ranking en nog niet gekwalificeerd is.

Club Brugge kan dus best hopen dat Athletic Club de Europa League wint, aangezien Manchester United en Tottenham in de onderste helft van het klassement staan in de Premier League. Dit is de belangrijkste voorwaarde.

De tweede voorwaarde is logischerwijs dat blauw-zwart zelf tweede eindigt in de Jupiler Pro League, waar de fans uiteraard niet op hopen. Verder mag Benfica (dat boven Club staat in de coëfficiëntenranking) niet tweede eindigen in de Liga Portugal.

De Portugese club staat momenteel op kop, gelijk met Sporting CP, met nog vijf wedstrijden te gaan. In West-Vlaanderen kunnen ze dus best hopen dat Benfica de titel, en dus een rechtstreeks ticket voor de League Phase, pakt.

Club Brugge wil uiteraard niet afhankelijk zijn van deze situatie, omdat het doel is om kampioen te worden. Maar als dit gebeurt, zou dit betekenen dat er sowieso twee Belgische clubs in de groepsfase van de Champions League zouden spelen.