Gheysen wil (of kan) niet meer bijpassen: 'Antwerp moét loonkost laten dalen en neemt afscheid van twee absolute sterkhouders'

Antwerp FC wil op korte termijn zelfbedruipend worden. Paul Gheysens is anno 2025 niet van plan om bij te passen. En dat is slecht nieuws voor twee sterkhouders.

Paul Gheysens redde Antwerp FC enkele seizoenen geleden van de verdrinkingsdood. Meer zelfs: de ondernemer maakte van The Great Old opnieuw een topclub én liet de roodhemden prijzen pakken.

Anno 2025 is Gheysens echter vooral bezig met het redden van zijn eigen bedrijvengroep. Het was altijd al de bedoeling dat Antwerp zelfbedruipend zou worden, maar dat proces werd de voorbije weken en maanden versneld.

Verplicht vertrek

En dat heeft een impact op de spelersselectie. De tijd dat alles kon én te betalen was op De Bosuil is voorbij. Het Laatste Nieuws weet dat twee sterkhouders deze zomer zullen moeten vertrekken.

Vincent Janssen is daar eentje van. De aanvaller is een grootverdiener in de Jupiler Pro League én heeft slechts één seizoen meer op het contract staan. Antwerp hoopt de loonlast te verlangen én nog enkele miljoenen te vangen.

Loonlast moét naar beneden

Ook voor (het loon van) Gyrano Kerk is er geen plaats meer bij Antwerp. The Great Old wil zijn topseizoen verzilveren met een transfer. En op die manier wordt ook de loonlast serieus naar beneden geduwd.