Daar is de volgende die niét voor Rode Duivels zal spelen: 'Dribbelkont van Belgische topclub én Belgisch jeugdinternational kiest niét voor Rode Duivels en heeft procedure al afgerond'

Anouar Ait El Hadj zal niet voor de Rode Duivels voetballen. De dribbelkont van Union SG kiest voor het Marokkaanse project.

De dossiers van spelers met dubbele nationaliteiten zijn dezer dagen schering en inslag. Konstantinos Karetsas was de voorbije maanden hét voorbeeld van een speler die niet voor de Rode Duivels heeft gekozen.

Maar de Griek met Belgische roots - of is het omgekeerd? - is niet de enige. Ook Chemsdine Talbi en Zakaria El Ouahdi lieten Vincent Mannaert recentelijk weten dat ze niet beschikbaar zijn voor de Belgische nationale ploeg.

Goedkeuring van FIFA

HeSport weet dat er een naam aan dat lijstje mag worden toegevoegd. Ook Anouar Ait El Hadj keert de Rode Duivels de rug toe. De flankaanvaller van Union SG heeft de procedure om van sportnationaliteit te veranderen ingezet én heeft goedkeuring van de FIFA.

El Hadj kiest voor de Marokkaanse nationale ploeg. Ook hier werd het jeugdproduct van RSC Anderlecht overtuigd door het sportieve project van De Leeuwen van de Atlas. En hij is - zoals hierboven al aangegeven - niet de eerste in het rijtje.

Geboren en getogen in België, jeugdinternational,...

Al is het toch ook opvallend dat El Hadj voor Marokko kiest. De 22-jarige flankaanvaller is geboren in Molenbeek en doorliep de jeugdreeksen op Neerpede. Hij was daarnaast ook een vaste klant bij de nationale jeugdelftallen en bij Jong België.