Wouter Vrancken verrast met contract bij STVV: "Daar heb ik zelf om gevraagd"

Wouter Vrancken begint aan enkele cruciale weken bij STVV. De nieuwbakken coach van de Limburgers wil zich echter niet laten leiden tot de resultaten op korte termijn.

"Ik heb een maand tijd om STVV in eerste klasse te houden", is de ambitie van Wouter Vranken héél duidelijk. "Ik voel alleszins de energie en de motivatie om die opdracht tot een goed einde te brengen."

Al is de terugkeer van Vrancken - hij is een geboren Truienaar en was als speler al actief bij De Kanaries - meer dan enkel een opdracht. "STVV deed me aanvankelijk een aanbod waarbij ik vrij was in het geval van degradatie."

Ik wil sowieso langer dan een maand bij STVV blijven

"Maar ik heb zelf om een contract gevraagd waar ook rekening wordt gehouden met een degradatie naar tweede klasse", verrast Vrancken in Het Laatste Nieuws. "Ik wil hier sowieso langer dan een maand blijven."

Vrancken is dan ook vastberaden om te slagen op Stayen. "Ik voel me vereerd dat ik als Truienaar mag meewerken aan dit project. Ook op straat word ik aangesproken door fans. Dat geeft een heel goed gevoel."

In pole position

STVV beschikt alvast over de beste papieren om het behoud in de Jupiler Pro League af te dwingen. De geelhemden tellen één punt voorsprong op Cercle Brugge en vier punten voorsprong op KV Kortrijk.