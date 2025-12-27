Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

Zulte Waregem begon rustig aan het duel met Antwerp, maar kreeg al snel een zware klap te verwerken. Een vroege blessure zorgde voor onrust bij Essevee en zette meteen een domper op de wedstrijd.

Na een klein kwartier spelen zag Sven Vandenbroeck namelijk zijn kapitein uitvallen. Laurent Lemoine ging neer, zonder contact met een andere speler terwijl de bal ook niet in de buurt was. Hij werd meteen vervangen door De Jaegere.

Zware klap voor Essevee vroeg in de match

Wat er precies aan de hand is zal later nog moeten blijken, maar het is in ieder geval een serieuze aderlating voor Zulte Waregem. Lemoine is een sterkhouder in de verdediging bij Essevee.

Het was overigens de tweede wedstrijd op rij waarin Lemoine als aanvoerder mocht starten. Zo wordt het een domper op een heel lastig moment.

Eerder dit seizoen was de 27-jarige Belg ook al een tijdje out. Hij moest toen al zes weken aan de kant blijven. Een blessure opgelopen zonder contact voorspelt nooit veel goeds...