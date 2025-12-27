Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem begon rustig aan het duel met Antwerp, maar kreeg al snel een zware klap te verwerken. Een vroege blessure zorgde voor onrust bij Essevee en zette meteen een domper op de wedstrijd.

Zulte Waregem neemt het zaterdagnamiddag op tegen Antwerp. De wedstrijd begon redelijk rustig, maar al vroeg kreeg Essevee een fikse domper te verwerken.

Na een klein kwartier spelen zag Sven Vandenbroeck namelijk zijn kapitein uitvallen. Laurent Lemoine ging neer, zonder contact met een andere speler terwijl de bal ook niet in de buurt was. Hij werd meteen vervangen door De Jaegere.

Zware klap voor Essevee vroeg in de match

Wat er precies aan de hand is zal later nog moeten blijken, maar het is in ieder geval een serieuze aderlating voor Zulte Waregem. Lemoine is een sterkhouder in de verdediging bij Essevee.

Het was overigens de tweede wedstrijd op rij waarin Lemoine als aanvoerder mocht starten. Zo wordt het een domper op een heel lastig moment. 

Lees ook... LIVE: Antwerp toont zich de efficiëntste tegen Zulte Waregem!
Eerder dit seizoen was de 27-jarige Belg ook al een tijdje out. Hij moest toen al zes weken aan de kant blijven. Een blessure opgelopen zonder contact voorspelt nooit veel goeds...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Zulte Waregem nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Zulte Waregem
Laurent Lemoine

Meer nieuws

LIVE: Antwerp toont zich de efficiëntste tegen Zulte Waregem! Live

LIVE: Antwerp toont zich de efficiëntste tegen Zulte Waregem!

14:53
LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

11:00
Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

14:45
Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

08:40
3
Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

14:30
Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

07:00
2
Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

11:30
27
Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

13:45
Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

13:30
Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

13:00
1
Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

12:45
Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

12:30
2
Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

21:40
1
"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

12:00
IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

11:45
1
🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

10:50
LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden

LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden

10:40
Jeugdproduct Gent valt dik tegen bij Lokeren: "Onbegrijpelijke transfer en je kon het voorspellen"

Jeugdproduct Gent valt dik tegen bij Lokeren: "Onbegrijpelijke transfer en je kon het voorspellen"

11:00
Casper Nielsen maakt ploegmaat helemaal af: "Onacceptabel"

Casper Nielsen maakt ploegmaat helemaal af: "Onacceptabel"

10:30
1
Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

10:00
De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

09:15
3
Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

09:30
5
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

08:00
6
Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

07:21
Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

09:00
1
Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

08:20
4
Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

23:30
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
7
Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

07:40
📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

06:30
Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Reactie

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

23:49
18
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

22:56
Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

23:00
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
1
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
62

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem) bink bink over Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart .. .. over Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet JVD002 JVD002 over Antwerp - Zulte Waregem: 2-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard - STVV: 1-2 Cul-de-sac Cul-de-sac over Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Supremepony Supremepony over De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter" GOTT GOTT over IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven" Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - Charleroi: 1-2 FC BRUGES FC BRUGES over Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved