Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

STVV blijft maar door de competitie razen dit seizoen. De Kanaries pakten ook op het veld van Standard de volle buit en prijken bij de jaarwisseling op een heel knappe derde plaats. Ilias Sebaoui onthult het geheim achter dat succes.

STVV kan met 39 punten uit 20 gespeelde wedstrijden voorlopig spreken van een boerenseizoen. De Kanaries controleerden - vooral na de rode kaart van Nkada - tegen Standard, nadat ze tegen een achterstand aankeken door een goal van Casper Nielsen.

Een dubbelklapper van Keisuke Goto bezorgde Wouter Vrancken en co toch een driepunter aan de boorden van de Maas. Zo krijgt het successeizoen van STVV nog maar eens een vervolg.

Iedereen gaat er vol voor bij STVV

"Het was een koude wedstrijd, maar we hebben het onszelf warm gemaakt," vertelt Ilias Sebaoui bij Sporza. "Iedereen was klaar om 2025 mooi af te sluiten. De rode kaart maakte het natuurlijk iets makkelijker, al vond ik dat ze bij de voorsprong ook niet zoveel druk zetten op ons."

"Wat maakt STVV zo sterk? Iedereen wil er vol voor gaan als team", zegt de winger. "Combineer dat met een coach die goed de taken kan uitdelen en het team die alles goed opvolgt, dan kom je tot dit STVV."

De 24-jarige Sebaoui heeft zeker zijn aandeel in het seizoen van STVV. Hij is een basisspeler onder Wouter Vrancken en scoorde twee doelpunten dit seizoen. Tegen Standard gaf hij de assist voor de eerste goal van de bezoekers.