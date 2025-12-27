Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

Cercle Brugge hield gisteren knap Union SG in bedwang. De Vereniging maakte in eigen huis een achterstand ongedaan en mag met goede moed vooruitkijken naar 2026.

Cercle had sinds 23 augustus moeten wachten op een overwinning in de Jupiler Pro League, maar brak vorige week de ban op het veld van OH Leuven. 0-2 werd het daar voor de West-Vlamingen.

Tegen Union verkocht Cercle zijn huid duur. Rasmussen zette de landskampioen al snel op voorsprong, maar Magnée maakte gelijk vanaf de stip. Zo bleef het bij 1-1 in Brugge, na een frustrerende wedstrijd voor vooral Union.

Cercle pakt een verdiend punt, vindt Van der Bruggen

Cercle-kapitein Hannes Van der Bruggen kon achteraf leven met het resultaat. "Ik denk dat dit wel een correct resultaat is", klinkt het bij Sporza. "In de eerste helft had ik het gevoel dat we iets te veel grote kansen tegen kregen. "Warly" heeft ons daar een paar keer echt goed rechtgehouden."

Toch kon hij zich tegelijkertijd niet van de indruk ontdoen dat er misschien wel meer inzat. "Het was jammer dat we met tien vielen toen we net de bovenhand namen. Maar op het einde pakt Warly nog een hele goede bal. Vanuit ons standpunt is het wel een verdiend punt."

"Het is een beetje het verhaal van dit seizoen", ging Van der Bruggen verder. "We spelen geen slechte wedstrijden, maar de resultaten vallen net aan de andere kant. Op vorige week na dan. Er staat wel iets en er is heel weinig nodig om die resultaten weer in ons voordeel te laten uitdraaien", lijkt hij de fans van Cercle moed te willen geven voor wat komen gaat.