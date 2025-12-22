Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

De Vlaamse regering hervormt het vergunningsbeleid en dat kan ook grote gevolgen hebben voor projecten zoals het nieuwe stadion van Club Brugge. Minister van Omgeving Jo Brouns noemt het het "koninginnenstuk" van de regering.

“We maken van vergunningen opnieuw een instrument dat vooruithelpt in plaats van afremt: meer duidelijkheid, snellere procedures en échte rechtszekerheid", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Voor initiatiefnemers komt er een 'recht op vooroverleg'. Dat betekent dat zij al voor de officiële aanvraag met alle betrokken partijen, van lokale overheden tot omwonenden, kunnen samenzitten. “Zo kunnen knelpunten vroeg worden opgespoord en plannen worden bijgestuurd vóór de formele aanvraag", legt Brouns uit. Voor Club Brugge kan dit helpen om discussies over locatie, verkeersdrukte en milieu vroegtijdig te behandelen.

Een belangrijke nieuwigheid is de zogenaamde pauzeknop. Hiermee kan een project tijdelijk gepauzeerd worden om aanpassingen te doen, zonder dat het hele dossier opnieuw moet worden opgestart. Dit biedt initiatiefnemers meer flexibiliteit en voorkomt kostbare vertragingen. Voor het stadionproject betekent dit dat kleine obstakels niet meteen de hele procedure blokkeren.

Maatschappelijke meerwaarde wordt belangrijk, ook goed nieuws voor Club Brugge

De vergunningverlenende overheid – gemeente, provincie of Vlaamse overheid – krijgt voortaan veel meer beslissingsmacht. Een formeel criterium is de 'maatschappelijke meerwaarde'. “De overheid kan meer rekening houden met de maatschappelijke, culturele of economische meerwaarde van een project,” zegt Brouns. Dit kan Club Brugge in het voordeel werken, aangezien een nieuw stadion aanzienlijke economische en culturele impact heeft.



Adviezen van instanties zoals Natuur en Bos of Erfgoed worden voortaan niet-bindend. “Tot nu was een ongunstig advies de facto een rode kaart. Straks niet meer, het advies moet oplossingsgericht zijn", aldus Brouns. Dat betekent dat tegenstrijdige adviezen minder vaak tot blokkades leiden, wat de kans vergroot dat een groot project zoals een stadion sneller groen licht krijgt.

