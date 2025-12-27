Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

STVV sloot het kalenderjaar in stijl af met een 1-2-zege op Standard. Na een sterke comeback werd niet alleen sportief gevierd, ook naast het veld ging het dak eraf bij de Truienaars.

STVV heeft vrijdagavond zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar met 1-2 gewonnen van Standard. De Truienaars sluiten 2025 af op een knappe manier.

Ze kwamen snel op achterstand, maar na een domme rode kaart van Timothé Nkada konden ze erop en erover. De spelers vierden uiteraard op het veld al een beetje, maar het feest ging verder.

Feest tot in het centrum van Sint-Truiden

De bus reed namelijk niet rechtstreeks terug. Er volgde nog een tussenstop, de Après-Ski Party in het centrum van Sint-Truiden. STVV plaatste een filmpje van de uitstap op zijn sociale media.

Van alle spelers leek Keisuke Goto er nog het meest van te genieten. Er werd in de straten al was gedanst maar uiteindelijk zijn ze op het podium beland.



Lees ook... Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"›

Dat de sfeer in de groep goed zit is overduidelijk. Volgens de spelers is het groepsgevoel dan ook het grootste verschil met vorig seizoen. Levert het hen binnenkort ook een ticket voor de Champions' Play-offs op?