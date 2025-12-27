De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"
Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft een spits nodig, zoveel werd tegen Charleroi andermaal pijnlijk duidelijk. Met Keisuke Goto hebben ze er eigenlijk nog eentje rondlopen die ook tijdens dit kerstvoetbal scoorde, maar dan wel voor ... STVV.

STVV en RSC Anderlecht staan in elkaars buurt in de stand in de Jupiler Pro League. Voor Anderlecht beviel de kerstkalkoen allerminst dankzij een nederlaag tegen Charleroi. Een pijnlijke nederlaag, zoveel is duidelijk.

Goto scoort voor STVV tegen Standard

Andermaal werd duidelijk dat paars-wit aanvallende versterking nodig heeft. En laat net op dezelfde dag Keisuke Goto gescoord hebben voor STVV. HIj wordt door paars-wit uitgeleend aan de Kanaries en maakt daar week na week indruk.

“Uiteraard wil ik een spits. Dolberg is vertrokken en we kennen de situatie van Vazquez. Goto terughalen van STVV? Hij wou absoluut minuten die wij moeilijk konden garanderen. Dolberg was toen ook nog hier en bij STVV zit hij in een omgeving die beter bij hem past qua taal."

Keisuke Goto is zeer duidelijk over nabije toekomst

"Contractueel hebben wij daar niks te zoeken", liet Besnik Hasi zich ontvallen na de nederlaag tegen Charleroi. En ook Goto zelf lijkt er geen enkele twijfel over te laten bestaan: hij wil én zal het seizoen uitdoen bij STVV.


"Geen kans dat ik naar Anderlecht ga in de winter. Dat is honderd procent zeker. Ik keer niet vroegtijdig terug naar Anderlecht. Ik wil voor STVV blijven voetballen in het vervolg van de competitie", aldus Goto in Het Nieuwsblad daarover.

