Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Jakob Kiilerich had op dit moment een gevierd kampioen kunnen zijn, maar hij koos ervoor om deze zomer over te komen vanuit Zweden naar België om te knokken bij Zulte Waregem. En daarbij komt hij ook al eens topspelers tegen.

De Deense centrale verdediger kwam in de zomermercato over van Mjällby AIF, dat ondertussen wel kampioen werd in Zweden. Kiilerich zelf ging naar het feestje om de titel te vieren en had ook een groot aandeel in de eerste helft van het seizoen.

Jakob Kiilerich kroonde zich tot kampioen in Zweden

Of hij niet liever mee de titel op het veld had willen vieren? "Ik heb geen spijt dat ik vroeger vertrokken ben. De keuze voor Zulte Waregem was een weloverwogen beslissing. Ik ben hier enorm gelukkig", aldus Kiilerich in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De Deense verdediger vindt het niveau in België niet per se veel hoger dan het niveau in Zweden, maar hij ziet wel een aantal individuele spelers die er boven uitsteken en die indruk maken - ook op hem zelf als verdediger.

Premier League wil Promise David met recht en reden

"De individuele klasse van sommige spelers is crazy. Ik denk spontaan aan Carlos Forbs en Promise David. Met laatstgenoemde had ik zaterdag mijn handen vol. Ik begrijp waarom Premier League-ploegen aan hem denken."

"Voor mij is het leuk om me te meten met dat soort spitsen, want ook ik droom natuurlijk van een stap hogerop." Of hij dan ook - net als Promise David - in de Premier League zal terechtkomen? Dat zal de komende maanden of jaren nog moeten blijken.