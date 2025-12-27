📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

Meerdere clubs volgen de prestaties van middenvelder Yasin Zor. Zijn seizoenstatistieken zorgen voor toenemende aandacht, waaronder ook die van KV Mechelen.

Interesse vanuit verschillende clubs

Sportjournalist Lorenzo Lepore meldt dat diverse teams hem al geruime tijd observeren. “Yasin Zor wordt door meerdere clubs gevolgd, met scouts die zijn wedstrijden bijwonen”, klinkt het op X. Deze opvolging komt voort uit zijn constante rendement in de huidige campagne.

Naast Belgische belangstelling is er ook aandacht uit Nederland en Duitsland. “Helmond Sport, KV Mechelen, Karlsruher SC, Preußen Münster, RW Essen, Greuther Fürth, Elversberg en Hoffenheim behoren tot de geïnteresseerde clubs.” De Duitse eersteklasser zou hem daarbij specifiek bekijken voor hun tweede ploeg.

Prestaties in de huidige competitie

Zor speelt dit seizoen in de Duitse vierde klasse, waar hij zich profileert als een efficiënte middenvelder. Zijn productie blijft niet onopgemerkt. Lepore stelt: “Hij heeft 13 doelpunten en 8 assists gerealiseerd in 23 wedstrijden dit seizoen.” Deze cijfers versterken de indruk dat hij een speler is die zowel scorend vermogen als creativiteit toevoegt.

De combinatie van rendement en regelmaat maakt hem een logische kandidaat voor clubs die op zoek zijn naar versterking op het middenveld. Zijn statistieken tonen bovendien aan dat hij in staat is om wedstrijden mee te beslissen.

Toenemende marktwaarde

Door de brede interesse groeit zijn zichtbaarheid op de transfermarkt. Clubs volgen zijn ontwikkeling nauwgezet en analyseren of hij past binnen hun sportieve plannen. De aandacht uit meerdere landen onderstreept dat zijn profiel aansluit bij uiteenlopende competities.



Hoewel er nog geen concrete onderhandelingen bekend zijn, wijst de huidige situatie op een mogelijke transferbeweging in de winterperiode. De betrokken clubs blijven zijn prestaties monitoren om op het juiste moment te kunnen handelen.