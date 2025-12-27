Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam
Foto: © photonews

Joseph Oosting gaf een stand van zaken richting de wintermercato. De coach lichtte toe hoe Antwerp de komende weken zal evalueren.

Evaluatie tijdens de winterstop

Antwerp kende de voorbije weken een positieve reeks, maar volgens Oosting blijft versterking mogelijk. Een verlangslijstje heeft hij niet. “Neen, nog niet. Ik ben hier tussentijds toegekomen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hij gaf aan dat de focus voorlopig volledig op de huidige prestaties ligt. De trainer benadrukte dat hij nog geen definitieve conclusies trekt over individuele spelers. “Het is voor mij te vroeg om écht te oordelen over bepaalde spelers.”

Volgens hem volgt de evaluatie pas tijdens de winterstop. Oosting maakte duidelijk dat de club eerst de huidige werking wil analyseren. “We focussen volledig op het heden en onze manier van voetballen.” Daarna wordt bekeken welke posities versterking kunnen gebruiken.

Situatie rond Isaac Babadi

Een van de openstaande dossiers is dat van Isaac Babadi, die wordt gehuurd van PSV. “Nogmaals: op basis van een paar weken kan ik geen oordeel vellen.” De middenvelder komt voorlopig weinig aan spelen toe.

De coach wees erop dat de verwachtingen bij zijn komst duidelijk waren. “Feit is wel dat hij hier kwam om speelminuten te maken en dat lukt moeizaam.” Volgens hem ligt de volgende stap bij de speler zelf.

Lees ook... Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting besloot dat Babadi zijn waarde moet aantonen om meer kansen af te dwingen. De beslissing over zijn toekomst volgt later in de winterperiode, zo was nog te horen.

