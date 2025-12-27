Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup
Foto: © photonews

Marokko werd gedwongen tot een gelijkspel door Mali (1-1). Met een vrij strakke organisatie sloeg Tom Saintfiet een grote slag, al moest het de hele wedstrijd tot het uiterste gaatje gaan om het puntje vast te houden.

Na de overwinning in de openingswedstrijd tegen de Comoren (2-0), wilde Marokko zijn status als favoriet voor de Afrika Cup in eigen land verder bevestigen tijdens de wedstrijd tegen Mali. Walid Regragui stond zo oog in oog met Tom Saintfiet, de Belgische trainer van het Malinese elftal.

Gelijkspel voor Saintfiet tegen Marokko

De Aigles speelden zeer verdedigend en gokten op counteraanvallen. Maar de aanvaller Lassine Sinayoko, soms bijgestaan door Yves Bissouma, stond vaak alleen tegenover de vier verdedigers van Marokko.

De verdedigende organisatie van Mali leek in staat om de nul te houden tot aan de rust. Maar Marokko wist in de blessuretijd een penalty te forceren. Brahim Diaz, die eerder al gescoord had tegen de Comoren, herhaalde zijn kunststukje door de penalty te veroorzaken en vervolgens te benutten.

Marokko speelt met zijn geluk

Met de rug tegen de muur liet Mali zich in de tweede helft iets meer zien. En dat bleek genoeg! Lassine Sinayoko werd beloond voor zijn tot dan toe vergeefse inspanningen door ook een penalty toe te krijgen. Hij voerde deze zelf uit om verrassend genoeg gelijk te maken, met het enige schot van Mali tussen de palen in de wedstrijd (64e, 1-1).


Onder druk gezet, drong Marokko in het laatste half uur aan. Maar de Malinezen bleven sterk en hielden stand tot het einde van de tien(!) minuten extra tijd. Na al eerder tegen Zambia gelijk te hebben gespeeld, boeken de mannen van Tom Saintfiet hun tweede punt, terwijl Marokko met vier punten aan de leiding blijft. Alles zal beslist worden in de laatste wedstrijd tegen de Comoren.

Mali
Marokko
Tom Saintfiet

Populairste artikels

