Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

Union SG kon ook op bezoek bij Cercle Brugge niet winnen. Met een 6 op 15 is de balans van het einde van de jaargang niet meteen positief te noemen. Verschijnen de eerste barstjes in het pantser van de Brusselaars?

Op bezoek bij Cercle Brugge heeft Union Saint-Gilloise zijn derde gelijkspel in de laatste vier competitiewedstrijden behaald. De recente balans van 6 op 15 stelde Club Brugge in staat om tot op één punt te naderen.

Moeheid neemt toe bij Union SG

"We hebben allemaal zeven dagen om fysiek en mentaal op te laden. Zo kunnen we op 4 januari terugkomen met de ambitie om onze doelen na te streven. We hebben allemaal deze pauze nodig", besefte ook coach David Hubert achteraf.

De eerste barstjes in het pantser van de Brusselaars worden mogelijk duidelijk. Zo wilden niet alle Brusselse supporters meezingen na het gelijkspel op Jan Breydel om zo het einde van de jaargang te vieren - nochtans een heel mooi jaar met een titel.

Eerste barstjes in het pantser?

Orkestmeester Anouar Ait El Hadj trad naar voren om het liedje "Bruxelles, ma ville" in te zetten, maar een deel van de supporters weigerde volgens Sporza mee te zingen. El Hadj probeerde de boel eerst nog te sussen.

Een aantal supporters bleven halsstarrig weigeren, waarop El Hadj met een zeer veelzeggende duim naar beneden antwoordde. Guillaume François moest daarop de gemoederen komen bedaren, toch wel veelzeggend.