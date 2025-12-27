Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid

In acht wedstrijden hebben Philippe Clément en Norwich al twaalf punten gepakt. Sinds de komst van de Belgische trainer zetten de Canaries snel stappen richting hun doel: weg uit de degradatiezone.

Half november zorgde Philippe Clément voor een verrassing door plaats te nemen op de bank bij Norwich City, toen voorlaatste in de Championship met amper negen punten uit vijftien wedstrijden.

Meteen na zijn komst kreeg hij met een zware 4-1-nederlaag op het veld van Birmingham een duidelijk beeld van de moeilijkheden die hem te wachten stonden. Sindsdien heeft de voormalige coach van Beveren, Genk, Club Brugge, Monaco en Rangers het roer echter omgegooid en is er duidelijk vooruitgang zichtbaar.

In acht wedstrijden onder leiding van Philippe Clément pakte Norwich 12 punten op 24: drie overwinningen, drie gelijke spelen en slechts twee nederlagen. Dat is een bijzonder knap bilan. Afgelopen vrijdag boekten de Canaries opnieuw een zege, ditmaal met 1-0 tegen Charlton.

Ideale start voor Philippe Clément bij Norwich

Dat positieve rapport volstaat voorlopig nog niet om uit de degradatiezone te klimmen. Met 21 punten na 23 wedstrijden is Norwich wel genaderd tot op één punt van Portsmouth en vooral van Oxford, de eerste ploeg boven de degradatiestreep.

Waar het behoud enkele weken geleden nog onrealistisch leek, leeft de hoop nu opnieuw volop in Norwich. Philippe Clément heeft daarin nu al een grote rol gespeeld en gaf zijn ploeg duidelijk nieuw geloof.



