Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid

Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid
Foto: © photonews
Word fan van Norwich City! 11

In acht wedstrijden hebben Philippe Clément en Norwich al twaalf punten gepakt. Sinds de komst van de Belgische trainer zetten de Canaries snel stappen richting hun doel: weg uit de degradatiezone.

Half november zorgde Philippe Clément voor een verrassing door plaats te nemen op de bank bij Norwich City, toen voorlaatste in de Championship met amper negen punten uit vijftien wedstrijden.

Meteen na zijn komst kreeg hij met een zware 4-1-nederlaag op het veld van Birmingham een duidelijk beeld van de moeilijkheden die hem te wachten stonden. Sindsdien heeft de voormalige coach van Beveren, Genk, Club Brugge, Monaco en Rangers het roer echter omgegooid en is er duidelijk vooruitgang zichtbaar.

In acht wedstrijden onder leiding van Philippe Clément pakte Norwich 12 punten op 24: drie overwinningen, drie gelijke spelen en slechts twee nederlagen. Dat is een bijzonder knap bilan. Afgelopen vrijdag boekten de Canaries opnieuw een zege, ditmaal met 1-0 tegen Charlton.

Ideale start voor Philippe Clément bij Norwich

Dat positieve rapport volstaat voorlopig nog niet om uit de degradatiezone te klimmen. Met 21 punten na 23 wedstrijden is Norwich wel genaderd tot op één punt van Portsmouth en vooral van Oxford, de eerste ploeg boven de degradatiestreep.

Waar het behoud enkele weken geleden nog onrealistisch leek, leeft de hoop nu opnieuw volop in Norwich. Philippe Clément heeft daarin nu al een grote rol gespeeld en gaf zijn ploeg duidelijk nieuw geloof.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Norwich City
Philippe Clement

Meer nieuws

Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"

Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"

17:01
Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"

Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"

16:46
1
Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard

Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard

16:45
LIVE: Openingstreffer van La Louvière tot tweemaal toe afgekeurd Live

LIVE: Openingstreffer van La Louvière tot tweemaal toe afgekeurd

16:28
Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing Reactie

Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing

16:28
2
Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen

Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen

16:30
De minste onder Oosting maar Antwerp pakt wel drie punten tegen Zulte Waregem

De minste onder Oosting maar Antwerp pakt wel drie punten tegen Zulte Waregem

15:36
Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase

Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase

15:41
Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"

Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"

15:30
Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

14:45
Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

14:30
Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

14:00
Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

13:45
Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

13:30
2
Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

13:00
1
Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

12:45
Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

12:30
3
"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

12:00
Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

11:30
31
IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

11:45
2
LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

11:00
🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

10:50
LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden

LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden

10:40
Jeugdproduct Gent valt dik tegen bij Lokeren: "Onbegrijpelijke transfer en je kon het voorspellen"

Jeugdproduct Gent valt dik tegen bij Lokeren: "Onbegrijpelijke transfer en je kon het voorspellen"

11:00
Casper Nielsen maakt ploegmaat helemaal af: "Onacceptabel"

Casper Nielsen maakt ploegmaat helemaal af: "Onacceptabel"

10:30
1
Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

10:00
De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

09:15
4
Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

09:30
5
Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

09:00
2
De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

08:00
6
Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

08:40
3
Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

08:20
4
Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

07:40
Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

07:21
Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

07:00
2
📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 23
Birmingham City Birmingham City 1-1 Derby County Derby County
Millwall Millwall 0-0 Ipswich Town Ipswich Town
Norwich City Norwich City 1-0 Charlton Athletic Charlton Athletic
West Bromwich West Bromwich 1-2 Bristol City Bristol City
Oxford Utd Oxford Utd 2-1 Southampton Southampton
Coventry City Coventry City 1-0 Swansea Swansea
Stoke City Stoke City 0-0 Preston North End Preston North End
Middlesbrough Middlesbrough 0-0 Blackburn Blackburn
Portsmouth Portsmouth 1-1 QPR QPR
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2-2 Hull City Hull City
Leicester City Leicester City 1-2 Watford Watford
Wrexham Wrexham 5-3 Sheffield United Sheffield United

Nieuwste reacties

patje teppers patje teppers over Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing bompi55 bompi55 over Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem) Soloria Soloria over Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Soloria Soloria over Antwerp - Zulte Waregem: 2-1 Rouche95 Rouche95 over Standard - STVV: 1-2 Snoek Snoek over Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid See you Essevee See you Essevee over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 A30 A30 over Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Gamotto Gamotto over Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved