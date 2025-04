Club Brugge mikt op meer dan 20 miljoen euro: sowieso onhoudbaar en speler heeft zelf ook al maatregelen genomen

Wat vorige zomer niet gebeurde, zal deze keer wel het geval zijn. Het staat zo goed als vast dat Raphael Onyedika deze zomer Club Brugge verlaat voor een topprijs. Zowel blauw-zwart als de Nigeriaanse middenvelder zelf zijn alles al in stelling aan het brengen.

Misschien eerst een kleine anekdote: vorig jaar kregen we telefoon van een makelaarsbureau dat het telefoonnummer van Onyedika zocht. Het is zelden gezien in het voetbalmilieu dat werkelijk niemand het nummer van een speler heeft, maar bij Onyedika was dat wel het geval. Niemand wist zelfs wie ze moesten contacteren als er gesproken moest worden over een transfer.

Van makelaar veranderd

Het maakte dat het allemaal niet zo makkelijk was om gesprekken aan te knopen. Galatasaray toonde wel interesse, maar kon absoluut de 20 miljoen euro die Club toen vroeg niet op tafel leggen. En bij blauw-zwart waren ze niet geïnteresseerd in een afbetalingsplan.

Nu is zijn waarde op Transfermarkt ook van 16 naar 20 miljoen euro gegaan en zal dat bedrag niet meer volstaan om hem weg te halen in Jan Breydel. Onyedika heeft intussen ook topprestaties in de Champions League geleverd en in heel Europa kennen ze wel zijn naam.

En hij heeft ook zelf maatregelen genomen. Hij veranderde van makelaar naar het gerenommeerde CAA Stellar, dat meerdere Europese toppers in zijn portefeuille heeft zitten. Het standpunt van Club is ook duidelijk: hij mag vertrekken - die belofte deden ze hem al eerder - maar wel voor de juiste prijs.

Die ligt dus een pak boven de 20 miljoen nu. Onder Nicky Hayen heeft de 23-jarige verdedigende middenvelder zijn prestatiecurve nog naar boven zien gaan en hij is één van de sleutelspelers. De interesse in Ludovit Reis is in die optiek ook niet verrassend.

Jashari proberen houden, vervanger Onyedika al in de pijplijn

Club wil proberen om Ardon Jashari nog een jaar te houden en wil van Reis de vervanger van Onyedika maken. Dat eerste wordt trouwens ook niet zo makkelijk, want voor de Zwitser staan de Europese clubs ook te dringen. Maar als Club de Champions League haalt, staan ze in een goeie positie om hun absolute sterkhouder te overtuigen.

Voor Onyedika ligt die optie niet meer op tafel. Hij wil na drie jaar andere lucht gaan opsnuiven en voelt zich klaar voor een topcompetitie. De enige vraag die rest: hoeveel gaat Club er deze keer van krijgen?