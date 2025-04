Vertrekt Lucas Stassin al na één seizoen bij Saint-Etienne? 'Drie clubs azen op Belgische spits'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lucas Stassin doet het goed bij Saint-Etienne dit seizoenseinde. De kans bestaat dat hij deze zomer al een nieuwe stap zal zetten.

In Frankrijk werd er vreemd opgekeken toen Saint-Etienne aankondigde tien miljoen euro te hebben betaald voor een 19-jarige aanvaller die pas één volledig seizoen in de Belgische eerste klasse achter de rug had bij Westerlo.

En inderdaad, zijn begin verliep moeizaam: Stassin scoorde pas zijn eerste doelpunt in december. De voormalige Anderlecht-speler gaf toe dat hij zichzelf wat druk oplegde. Sindsdien veranderde hij van aanpak en begon het te lopen: tien doelpunten, waarvan negen alleen al in 2025.

Een onzekere zomer

Ondanks zijn bijdrage blijft Saint-Étienne worstelen. Les Verts betalen de prijs voor hun defensieve kwetsbaarheid en staan momenteel op een degradatieplaats – vijf punten achter de eerste veilige plek, met nog vijf speeldagen te gaan. Of Stassin blijft als de club zou zakken naar de Ligue 2, is nog maar de vraag.

Hoewel hij logischerwijs zegt van wel, is een vertrek niet uitgesloten. Zeker omdat meerdere clubs al interesse tonen om te profiteren van de situatie. Volgens Sacha Tavolieri zijn vooral Brighton, Brentford en Stuttgart geïnteresseerd in de Belg.

Ironisch genoeg is Brentford de club waar Brian Riemer – die totaal niet in Stassin geloofde bij Anderlecht – meer dan vier jaar werkte vóór zijn overstap naar paars-wit. Hoe dan ook, Saint-Étienne is niet van plan om zijn speler voor een prikje te laten vertrekken. Stassin heeft namelijk nog een contract van drie jaar.