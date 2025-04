Wouter Vrancken heeft al een plan met Didier Lamkel Zé en legde dat ook uit

Sint-Truiden doet er alles aan om zich te handhaven in de eerste divisie. Wouter Vrancken is vandaag al aan de slag gegaan.

Voor Sint-Truiden komt de paaspauze die de helft van de Relegation Play-offs markeert op het juiste moment. Ondanks de mooie overwinning tegen Cercle Brugge, moet het Wouter Vrancken de kans geven om zijn plek in de groep te vinden. De komst van de nieuwe coach werd gisteren officieel bevestigd. Hij werd vandaag aan de pers voorgesteld.

Vrancken was in de Verenigde Staten toen Sint-Truiden hem belde. "Ik had wat tijd voor mezelf nodig. Ik wilde prioriteit geven aan mijn familie: voor het eerst in zeven jaar zijn we op vakantie geweest. Ik had niet verwacht vandaag hier te zitten. En ik had niet verwacht dit seizoen weer te gaan werken", geeft hij toe bij HLN.

Een man met een missie

Hij benadrukte opnieuw zijn verbondenheid met de stad (Wouter Vrancken is geboren en begon zijn carrière als speler bij Sint-Truiden): "Ik kom hier vandaan, de balans met mijn familie heeft mijn keuze sterk beïnvloed." Hij ziet zichzelf op de lange termijn in Stayen blijven, zelfs bij degradatie naar 1B: "Ik heb aangedrongen op een voortzetting. Ongeacht het scenario. Het eerste voorstel was alleen een verlenging van het contract bij handhaving, maar ik heb zelf gevraagd om langer te blijven dan een maand. Zelfs als dat via 1B zou moeten gebeuren."

De situatie van Didier Lamkel Zé, die door Felice Mazzu aan de kant werd gezet en tegen Cercle weer werd opgenomen, werd ook besproken: "Ik hou ervan om persoonlijkheden in mijn groep te hebben. Dat is goed. Toen ik nog speler was, waren er veel persoonlijkheden in de groepen, meer dan vandaag."

"Ik heb kort met Lamkel Zé gesproken. Het is heel simpel. Zolang het belang van de groep voorop staat en hij het shirt van STVV draagt, is alles mogelijk. Als iemand zich boven de groep plaatst en zijn eigen weg wil volgen, zal hij problemen hebben."