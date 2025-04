"Deze keer is de beslissing definitief": iconische Belgische coach gaat punt zetten achter carrière

Op 73-jarige leeftijd heeft Hugo Bross al een behoorlijk indrukwekkende carrière als coach gehad. Een carrière die nu op zijn einde loopt.

Al bijna vier jaar is Hugo Broos coach van Zuid-Afrika. Een positie die hij waardeert en met succes vervult: na zes speeldagen staan de Bafana Bafana ruim op kop in hun kwalificatiegroep voor het WK 2026.

"Ik ben sinds half maart in België. Volgende week keer ik terug naar Zuid-Afrika. En dan staat er een intensieve periode voor de boeg met twee kwalificatiewedstrijden voor het WK in september en oktober, oefenwedstrijden in november, gevolgd door de Afrika Cup in december", legt hij uit in de podcast MIDMID.

Het WK 2026 als laatste doel

Maar het meest opvallende moment uit zijn verschijning in het programma heeft te maken met zijn wens om binnenkort een streep te zetten onder zijn professionele carrière in het voetbal. De nationale ploeg van Zuid-Afrika blijft dus zijn laatste uitdaging.

"Ik heb in het verleden al gezegd dat ik zou stoppen, maar vervolgens ben ik weer aan de slag gegaan, een tweede of derde keer. Deze keer is het definitief: ofwel stop ik in januari als we ons niet kwalificeren voor het WK, ofwel stop ik na het WK," verklaart hij.

Hugo Broos begon zijn trainerscarrière in 1988 bij RWDM, bijna veertig jaar geleden. Sindsdien heeft hij heel wat meegemaakt, van Anderlecht naar Club Brugge, via Moeskroen, Genk, Trabzonspor, Oostende, de nationale ploeg van Kameroense (waar hij de Afrika Cup won) tot aan de Algerijnse competitie.