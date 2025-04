Dit is dé droomaanwinst van Pep Guardiola: 'Manchester City wil diamant met marktwaarde van 120 miljoen euro én afkoopsom van één miljard euro (!) oppikken'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Pep Guardiola wil Manchester City komende zomer verjongen én versterken. De droomtransfer van de Catalaan is gekend. Maar is die droom ook haalbaar?

De Engelse én Spaanse media schrijven eensgezind: Pep Guardiola droomt ervan om Pedri naar Manchester City te halen. De Catalaanse coach ziet in zijn landgenoot dé ideale versterking voor het middenveld van The Citizens.

Maar is die droom ook haalbaar? De 22-jarige middenvelder geldt nu al als één van de beste spelers ter wereld. Met een geschatte marktwaarde van 120 miljoen euro (Transfermarkt, nvdr.) is Pedri bovendien niet goedkoop te noemen.

Héél dure vogel

Bovendien steekt FC Barcelona niet onder stoelen of banken dat Pedri één van dé steunpilaren is van de huidige ploeg en dat de komende jaren moet blijven. Barça verlengde zijn contract in januari nog tot medio 2030.

Meer zelfs: sinds zijn eerdere contractverlenging in 2021 heeft Pedri een symbolische afkoopsom van één miljard euro (!) in die overeenkomst staan. Het maakt de droom van Guardiola nog lastiger te verwezenlijken.

Symbolische afkoopsom

Toch wil City een poging wagen. De Engelsen openen met een bod van honderd miljoen euro. Gaat Barça de neus ophalen? We denken van wel. Al is de financiële situatie in Camp Nou natuurlijk ook wat ze is…