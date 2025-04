"Dit is een wedstrijd die ik nooit zal vergeten": Malick Fofana helemaal aangeslagen na Europa League-uitschakeling tegen Manchester United

Donderdagavond zagen we een thriller van formaat in de Europa League. Manchester United won uiteindelijk met 5-4 na verlengingen (7-6 in totaal) van Olympique Lyon in de terugwedstrijd van de kwartfinales.

The Reds stonden zelfs nog met 2-4 achter in de 113e minuut, maar scoorden 3 doelpunten aan het einde van de verlengingen. Een resultaat dat erg moeilijk te verwerken is voor de Franse bezoekers, die van 2-0 naar 2-2 terugkwamen, waardoor verlengingen werden bereikt.

In deze wedstrijd was Malick Fofana uitzonderlijk. Hij viel in de 64e minuut in, en had een grote impact op de comeback van Lyon voordat ze het op het einde zelf uit handen gaven.

De teleurstelling van Malick Fofana

De Belgische winger was logischerwijs erg teleurgesteld. "Ik denk dat we een zeer goede wedstrijd hebben gespeeld, vooral op het gebied van karakter en mentaliteit. Maar aan het einde was het niet genoeg", zei hij bij Canal+.

"Wat er gebeurde? Ik weet het niet", zegt hij. "Ik denk dat we ons wat hebben laten gaan, we dachten dat het voorbij was. Maar in grote wedstrijden is het nooit voorbij hier. (...) Heb ik deze emoties al ooit eerder gevoeld? Nee, dit is de eerste keer. Ik denk dat dit een wedstrijd is die ik niet zal vergeten."