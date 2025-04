Aanvaller hoopt op verlengd verblijf in Beveren, maar sluit samenwerking met voormalige wereldster niet uit: "Een eer om samen met hem op het veld te staan, een echte magiër"

Op de laatste dag van de zomertransfermarkt verraste Liam Kerrigan vriend en vijand door naar SK Beveren te verhuizen. De Ierse vleugelspeler had aanbiedingen uit Italië, maar koos voor het avontuur in België. De Waaslanders huren hem van Como.

“Ik had enkele aanbiedingen uit Italië, maar ik wilde verandering in mijn leven”, vertelt de Ier in De Gazet van Antwerpen. "Hier voel ik mij meer thuis dan in Italië."

De Ierse aanvaller had een zware tijd bij Como, waar hij amper twee maanden na zijn komst zijn kruisband scheurde. Daardoor stond hij een jaar aan de kant zonder competitiewedstrijden.

“Het was mentaal een zware periode”, geeft Kerrigan toe. "Mijn mama is toen overgevlogen om mij de eerste weken bij te staan. Het is moeilijk als je in je eentje moet revalideren, weg van de groep. Dat ligt gelukkig in het verleden.”

Samen op het veld met een voetballegende

Bij Como speelde Kerrigan ook samen met de wereldberoemde Cesc Fàbregas die momenteel trainer is van Como. “Hij arriveerde twee weken nadat ik getekend had. Ik kreeg meer berichtjes toen hij kwam dan toen ik zelf tekende", lacht hij in de krant.

"Het was een eer om samen met hem op het veld te staan. Het is een toffe, nederige kerel. En ik heb enorm veel van hem geleerd. Alleen al door naar hem te kijken. Cesc dacht vier stappen sneller dan wij. Een echte magiër", zegt Kerrigan.

Toekomst bij Beveren?

Wat de toekomst voor hem brengt, is nog onduidelijk. Zijn contract bij Como loopt nog één jaar door, maar hij richt zich voorlopig volledig op zijn huidige avontuur in Beveren. “Ik ben gefocust op Beveren en de play-offs. De rest zien we wel."