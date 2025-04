"Ze grijpen in wanneer ze willen": Thibaut Courtois komt met heel wat kritiek op de VAR, terwijl hij die onlangs nog in bescherming nam

Thibaut Courtois kwam na de wedstrijd tegen Arsenal met kritiek op de VAR. Dat vinden ze in Spanje opvallend, aangezien hij zelf uithaalde naar Atlético Madrid toen zijn ex-club zich kritisch uitliet tegenover de VAR.

Real Madrid is uitgeschakeld in de Champions League sinds afgelopen woensdag. Los Blancos konden niet voor een comeback zorgen tegen Arsenal. Na de wedstrijd begaf Thibaut Courtois zich naar de mixed-zone.

In gesprek met DAZN en andere media bekritiseerde de doelman sterk het gebruik van de VAR: "De VAR zou moeten ingrijpen bij overduidelijke fouten, maar nu komen ze tussen wanneer ze willen."

Tijdens de wedstrijd tussen Real en Arsenal kwam de VAR twee keer tussenbeide voor strafschoppen: een keer om er een toe te kennen aan de Gunners en een andere keer om er een van de Madrilenen in te trekken.

Deze verklaring veroorzaakte nogal wat ophef, vooral omdat Courtois even geleden uithaalde naar Atlético Madrid, dat niet tevreden was met de VAR. "Ik ben het moe dat Atlético altijd in die slachtofferrol kruipt", zei hij toen.

"Ze wenen altijd over zulke zaken. Kijk, scheidsrechters willen geen teams bevoordelen. Niet in Spanje, evenmin in Europa. Ze hebben het duidelijk gezien dankzij de technologie en een beslissing genomen", besloot Courtois destijds.