Aangekondigd als 'de nieuwe Messi', maar nu op weg naar uitgang bij Barcelona en naar de Ligue 1

De toekomst van Ansu Fati hangt als een donkere wolk boven de zomermercato. Het jeugdproduct van FC Barcelona staat op een kruispunt in zijn carrière en nu lijkt AS Monaco klaar om hem een nieuwe weg in te sturen.

Volgens Mundo Deportivo heeft de Franse topclub al de eerste stappen gezet om de 22-jarige aanvaller naar het prinsdom te halen. Fati, die ooit als de natuurlijke opvolger van Messi werd gezien, is volledig uit beeld verdwenen onder coach Hansi Flick.

Slechts 298 speelminuten in 11 wedstrijden laten zien dat hij op de derde of vierde rij staat bij Barça. Zijn torenhoge loon - dat tegen 2027 oploopt tot 15 miljoen euro per jaar - maakt hem bovendien een dure last voor de clubleiding.

AS Monaco is geen kleine vis in deze race. De club van coach Adi Hütter eindigde derde in de Ligue 1 en speelt volgend seizoen in de Champions League. Dat sportieve perspectief is bijzonder aantrekkelijk voor Fati, die zijn carrière dringend weer op het juiste spoor wil krijgen. Barça mikt op een permanente transfer en zou een bedrag rond 26 miljoen dollar vragen.

Joan Laporta en Deco hebben al publiek laten verstaan dat Fati elders speeltijd moet zoeken. Al blijft de speler zelf hoop koesteren op een doorbraak in Camp Nou, beseft zijn entourage dat hij misschien elders écht weer aan spelen toekomt.

De sportieve plannen van Monaco kunnen precies zijn wat Fati nodig heeft: een stabiele omgeving, een duidelijke rol in het elftal en Europese wedstrijden waarin hij opnieuw kan schitteren. De Ligue 1 biedt ook fysiek en tactisch een platform om sterker terug te komen.