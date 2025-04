OFFICIEEL: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van oude bekende en heeft nieuwe Technisch Directeur beet

KV Mechelen kwam vrijdag met verrassend nieuws. Tom Caluwé keert terug naar de club, hij wordt er technisch directeur.

KV Mechelen doet het voorlopig goed in de Europe Play-offs: Malinwa staat op een gedeelde leidersplaats, samen met Charleroi. Maar ook naast het veld wordt er goed gewerkt.

Zo kondigde de club vrijdag aan dat Tom Caluwé terugkeert. Hij zal de rol van Technisch Directeur op zich nemen vanaf 1 mei. Dit betekent dus ook dat hij meteen vertrekt bij Willem II.

"Als Technisch Directeur moet hij zorgen dat de visie van de club voor een betere doorstroming van eigen talent wordt onderbouwd en uitgebreid. Hij krijgt de verantwoordelijkheid over alle sportieve aspecten van onze club", klinkt het bij KV Mechelen.

Als speler kwam hij al uit voor Malinwa, later was hij er tussen 2014 en 2018 actief als assistent-coach. Nadien maakte hij er de overstap naar de sportieve cel. Het takenpaket dat hij nu krijgt als TD is ook al duidelijk. Hij zal het overkoepelend beleid zal bepalen voor de 1ste ploeg, de U23 en de jeugdwerking.

"We zullen nog meer inzetten op individuele begeleiding van spelers om ze op medisch, fysisch, voetbaltechnisch en mentaal vlak sterker te maken. De samenwerking tussen alle divisies van de club is de sleutel. Tom zal tevens de schakel zijn met de sportieve werking van onze zusterclub Helmond Sport", besluit KV Mechelen.