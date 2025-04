Spanning stijgt bij RWDM voor cruciale wedstrijd al zien ze wel één zwakpunt bij Zulte Waregem: "Dat kan in ons voordeel zijn"

RWDM staat vanavond voor een beslissende wedstrijd in de Elindus Arena tegen Zulte Waregem. Bij een gelijkspel of overwinning is de Brusselse ploeg zeker van promotie naar de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem moet winnen om nog kans te maken op promotie, terwijl RWDM genoeg heeft aan een gelijkspel. Daardoor ligt de grootste druk bij de thuisploeg.

Volgens Gaëtan Robail weet hij niet zo goed hoe het thuispubliek in Waregem zal reageren, maar hij merkt wel op dat Zulte de laatste wedstrijden minder goed afwerkte. “Dat kan in ons voordeel zijn", vertelt de linksbuiten van RWDM in De Gazet van Antwerpen.

Enkele weken geleden had Robail een blessure aan zijn dij. Toen was het nog niet zeker of hij dit seizoen nog kon spelen. Maar vorige week viel hij al in tegen Lommel. “Ik ben klaar om te spelen, het is aan de coach om te beslissen of hij me inzet", klinkt het bij Robail.

Jonge spelers ondersteunen

Ook spits Mickaël Biron is hersteld van een blessure. Samen met Robail vormt hij het duo ervaren spelers dat de jonge garde moet ondersteunen in deze belangrijke wedstrijd.

“We dragen hen onze ervaring en kennis over. Dat is belangrijk, want zij hebben hun carrière nog voor de boeg. Gelukkig zijn ze intelligent genoeg om alles op te pikken", besluit Robail.